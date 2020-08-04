2020/08/04 | 17:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطاقة النيابية تطالب بتنظيم برنامج صيانة سريع لجرد الاحتياجات اللازمة لتشغيل محطات الديزل بأسرع ما يمكن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/04 | 17:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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