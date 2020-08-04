كاسياس يعلن اعتزاله عن عمر 39 عاما

2020/08/04 | 17:14 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيكر كاسياس حارس مرمى وقائد منتخب إسبانيا الفائز بكأس العالم لكرة القدم 2010 - الصورة لرويترز

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