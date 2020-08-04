الإدارة الذاتية تفرض حظرا كاملا للتجوال لمواجهة كورونا

2020/08/04 | 17:14 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت اصابات كورونا في مناطق الإدارة الى 30 بعد اكتشاف اصابات جديدة

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