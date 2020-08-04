2020/08/04 | 17:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وثيقة ، حصلت “تقدم” على نسخة منها ، عن توجيه رئيس الوزراء بإنهاء تكليف موظف من أقارب وزير النقل وإحالته الى التحقيق بسبب تأخر الرحلة المتجهة إلى بيروت.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



إنهاء تكليف موظف من أقارب وزير النقل بسبب تأخر الرحلة المتجهة إلى بيروت وكالة تقدم الاخبارية.

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