الامم المتحدة تشدد على محاسبة مجندات داعش وتقديمهن للمحاكمة

2020/08/04 | 17:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة… حذرت مديرة وكالة مكافحة الارهاب في الامم المتحدة ميشيل كونينكس من ان الاجهزة الامنية تقلل من تقدير المخاطر التي تمثلها المجندات من داعش بسبب الصور النمطية للمرأة.ونقلت صحيفة الديلي ميل البريطانية في تقرير لها ، الثلاثاء، عن كونيكس قولها إن “بعض البلدان تعامل المجندات من داعش كضحايا فقط، وهذا ليس صحيحا فقد […]

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