ستاندرد اند بورز وناسداك يهبطان مع احتدام التوتر بشأن تيك-توك

2020/08/04 | 17:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

تراجع المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك، الثلاثاء، بالتزامن انتقادات من بكين لمساعي الرئيس دونالد ترامب لإجبار تيك-توك المملوكة صينيا على بيع عملياتها الأمريكية، في تصعيد للتوترات في وقت ينزلق فيه العالم إلى ركود اقتصادي تغذيه الجائحة.

وفتح ستاندرد اند بورز منخفضا 4.69 نقطة بما يعادل 1.4 بالمئة إلى 3289.92 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 4.91 نقطة أو 0.04 بالمئة ليسجل 10897.89 نقطة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 0.21 نقطة إلى 26664.61 نقطة.

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