الرافدين: شمول منتسبي المرور بالسلف الشخصية

2020/08/04 | 17:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، شمول منتسبي مديرية المرور العامة بتشكيلاتها في الكرخ والرصافة بالسلف الشخصية.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تقرر شمول منتسبي مديرية المرور العامة المقر العام إضافة إلى مرور الكرخ والرصافة بالسلف الشخصية عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية".

وأضاف أنه "بإمكان منتسبي المرور التقديم على السلفة عن طريق الرابط الإلكتروني".

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