2020/08/04 | 17:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- ذكرت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، استيراد 650 ميكا واط من تركيا وشركة كارل، لرفع ساعات التجهيز.وقال المتحدث الرسمي بإسم الوزارة أحمد موسى العبادي، في تصريح صحفي ، إن “الوزارة ذهبت بإتجاه شركة كارل لإستيراد طاقة ما يقارب 450 ميكا واط، على أن تورد هذه الطاقة من خلال خطوط خورمالة – كركوك […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الكهرباء تتجه لاستيراد 650 ميغا واط من تركيا لرفع ساعات تجهيز الطاقة المركز الخبري الوطني.

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