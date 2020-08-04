الموصل تطالب المالية باطلاق 233 مليار دينار لاستكمال مشاريعها العمرانية

2020/08/04 | 17:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..طالب قائممقام قضاء الموصل زهير الاعرجي، الثلاثاء، الحكومة المركزية باطلاق 233 مليار دينار للمحافظة.وقال الاعرجي لـ /المعلومة/ إن “لدينا مبالغ موقوفة في وزارة المالية ننتظر اطلاقها منذ أشهر”، مشيرا الى ان “هذه المبالغ مخصصة لنا ضمن العام الماضي وتقدر باكثر من 233 مليار دينار”.وطالب الحكومة المركزية ووزارة المالية بـ “اطلاقها لاستكمال […]

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