2020/08/04 | 17:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران/المركز الخبري الوطني- أفادت إيران، اليوم الثلاثاء، بتصدير 18 ألفاً و884 طناً من السلع غير النفطية إلى العراق عبر منفذ مهران الحدودي منذ 20 آذار الماضي.وقالت المدير العام لقسم المواصفات القياسية في محافظة ايلام- غرب، مهناز همتي، إنه “تم تصدير 18884 طناً من السلع الإيرانية إلى العراق عبر منفذ مهران الحدودي-غرب، منذ بداية العام […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص صادرات إيران الى العراق قاربت 19 ألف طن من السلع غير النفطية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صادرات إيران الى العراق قاربت 19 ألف طن من السلع غير النفطية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صادرات إيران الى العراق قاربت 19 ألف طن من السلع غير النفطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).