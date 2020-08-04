تظاهرات وحرق إطارات في قضاء الفهود تنديدا بانقطاع الكهرباء

2020/08/04 | 17:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد العشرات من المحتجين في قضاء الفهود بمحافظة ذي قار تظاهراتهم الغاضبة للمطالبة بإقالة جميع المسؤولين إثر تردي الواقع الخدمي وعلى رأسه الكهرباء.

وشهد قضاء الفهود غضبا شعبيا واسعا تمثل بتجمهر العديد من المحتجين أمام الدوائر الحكومة لمطالبة مسؤوليها بتقديم استقالتهم لعدم الاستجابة لمطالبهم خلال تظاهرات الأسبوع الماضي، فضلا عن حرق الإطارات وقطع الطرق المؤدية من وإلى المباني الحكومية.

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