الصحة تدرس فرض حظر صحي مناطقي بالتعاون مع الجهات الساندة

2020/08/04 | 17:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أكد وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي ، الثلاثاء، أن الوزارة تبحث فرض الحظر الصحي المناطقي، فيما أشار إلى أن الوزارة ستصدر الأسبوع المقبل تعليمات وقاية خاصة بشهر محرم.وقال التميمي لوكالة الأنباء العراقية: إن “الوزارة تبحث فرض الحظر الصحي المناطقي وأن دائرة صحة الكرخ تطبق هذا النوع من الحظر”، مشيرا الى أن […]

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