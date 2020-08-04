وزير الصحة: سنطبق حظراً صحياً مناطقياً

2020/08/04 | 17:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تطبيق حظر صحي مناطقي، مشيراً الى أن تعليمات وقاية خاصة بشهر محرم ستصدر الاسبوع المقبل.وقال التميمي في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، وتابعته “تقدم” “سنطبق حظراً صحياً مناطقياً بالتعاون مع الجهات الساندة وستصدر الوزارة الاسبوع المقبل تعليمات وقاية خاصة بشهر محرم”.وأضاف أن “الالتزام …

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