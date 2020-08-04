وزير الصحة: سنطبّق حظراً صحياً مناطقياً وتعليمات خاصة بشهر محرم

2020/08/04 | 17:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تبحث فرض الحظر الصحي المناطقي، فيما أشار إلى أن الوزارة ستصدر الأسبوع المقبل تعليمات وقاية خاصة بشهر محرم.

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