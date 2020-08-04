الساعدي يعلن مشاريع صحية وخدمية لمنتسبي جهاز مكافحة الإرهاب

2020/08/04 | 17:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي، اليوم الثلاثاء، تقديم مشاريع صحية وخدمية لمنتسبي الجهاز.

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