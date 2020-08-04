تدمير وكر لإرهابي داعش والاستيلاء على عبوات ناسفة بحملة امنية غربي الانبار  

2020/08/04 | 17:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / الانبار… أفاد مصدر أمني في الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، بتدمير وكر لإرهابي داعش والاستيلاء على خمسة عبوات ناسفة بحملة امنية استباقية غربي الانبار .وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “قوة أمنية من قيادة عمليات الجزيرة وفصيل استطلاع اللواء ومفارز قسم الاستخبارات في القيادة نفذت حملة امنية استباقية استهدفت منطقة صحراء جزيرة قضاء حديثة غربي […]

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