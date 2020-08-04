2020/08/04 | 17:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إیران توقف إصدار تأشیرات إلکترونیة للسیاحة والسیاحة الدینیة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/04 | 17:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إیران توقف إصدار تأشیرات إلکترونیة للسیاحة والسیاحة الدینیة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إیران توقف إصدار تأشیرات إلکترونیة للسیاحة والسیاحة الدینیة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).