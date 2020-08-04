“كورونا” منع كريستيانو من انتقال تاريخي آخر

2020/08/04 | 18:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير صحفي فرنسي اليوم الثلاثاء، أنَّ البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، فكَّر في مغادرة السيدة العجوز هذا الموسم.

ووفقًا لمجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، فإنَّ كريستيانو كان يفكر في إمكانية مغادرة يوفنتوس إلى باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

وأشارت المجلة إلى أن كريستيانو ليس سعيدًا بالتواجد في يوفنتوس، لأن النادي الإيطالي ليس المكان المثالي لتحقيق أهدافه الشخصية.

وأوضحت أن أزمة فيروس كورونا المستجد التي اندلعت مطلع العام الحالي، تسببت في عدم خوض أي مفاوضات بين الأطراف المعنية.

وكان كريستيانو، قد قرر في قرار تاريخي، مغادرة ريال مدريد صيف 2018، والاتجاه صوب البيانكونيري.

يذكر أن كريستيانو صرح مؤخرًا أنه يرغب في حصد لقب الدوري الإيطالي للمرة الثالثة مع يوفنتوس.

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