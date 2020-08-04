خطوة واحدة تفصل مانشستر سيتي عن صفقته الثانية

2020/08/04 | 18:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال تقرير صحفي، اليوم الثلاثاء، إن مانشستر سيتي على أعتاب إبرام صفقة مميزة لدعم صفوفه في الموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، اليوم الثلاثا، فإن الإسباني فيران توريس، نجم فالنسيا، سيخض اليوم للكشف الطبي، ثم يوقع على استمارات انتقاله إلى مانشستر سيتي.

وأشارت إلى أن عدم ذهاب توريس إلى إنجلترا والخضوع للكشف الطبي هناك، يعود لوجود قيود بشأن وصول مسافرين من إسبانيا، بسبب انتشار فيروس كورونا المتسجد.

وذكرت تقارير، أن مانشستر سيتي توصل لاتفاق مع فالنسيا بشأن ضم توريس نظير 25 مليون يورو، بالإضافة إلى 12 مليونًا كمتغيرات.

وأضافت أن مانشستر سيتي، بقيادة مدربه بيب جوارديولا، اتفق مع توريس أيضًا على الشروط الشخصية للعقد الذي سيمتد إلى 5 أعوام.

يذكر أن النادي الإنجليزي أعلن قبل أيام عن تعاقده مع البوركيني عيسى كابوري، لاعب فريق ميشيلين البلجيكي.

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