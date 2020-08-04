هل يحمل هازارد مفاجأة لزيدان أمام مانشستر سيتي؟

2020/08/04 | 18:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يحتاج ريال مدريد إلى بطل من أجل عبور عقبة مانشستر سيتي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الجمعة المقبل، لا سيما أن لقاء الذهاب على “سانتياجو برنابيو” انتهى بفوز كتيبة بيب جوارديولا بنتيجة 2-1.

ويواجه الميرنجي صعوبة أخرى، لأن العامل الأول في حسم المباريات الكبرى أثناء تتويجات ريال مدريد باللقب الأوروبي في السنوات الأخيرة لم يعد موجودًا، بعدما رحل كريستيانو رونالدو عن السيدة العجوز في 2018.

بديل رونالدو

عانى ريال مدريد في موسم 2018-2019 من عدم تعويض رحيل رونالدو عن طريق ضم لاعب سوبر، خاصة أن تشيلسي تمسك بعدم التخلي عن خدمات إيدين هازارد.

إلا أن حلم ريال مدريد تحقق في الصيف التالي بعد أن حسم الصفقة بمقابل يتخطى 100 مليون يورو، ليتم الرهان على هازارد بأن يكون بديل صاروخ ماديرا في “سانتياجو برنابيو”.

وتم الاحتفاء بهازارد كثيرًا في مدريد سواء أثناء التقديم أو من خلال منحه قميص كريستيانو، لكن رد الفعل الذي قدمه اللاعب البلجيكي حتى الآن لم يكن على مستوى الحدث.

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