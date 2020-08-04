إحساس “غريب” في جسمك “يحذرك” من نقص فيتامين B12!

2020/08/04 | 18:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يمكن أن يحدث نقص فيتامين B12 بمرور الوقت، حيث يكافح الجسم لامتصاص العناصر الغذائية من الأطعمة التي تتناولها.وفي الشباب، يمكن لمعظم الناس الحصول على فيتامين B12، الذي يحتاجه الجسم، من تناول اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان.وعلقت Ada – وهي شركة صحية عالمية أسسها الأطباء والعلماء ورواد الصناعة – بأن نقص فيتامين B12 […]

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