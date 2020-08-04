2020/08/04 | 18:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال مصدر مطلع، الثلاثاء، إن شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية سترجئ إعلان أسعار البيع الرسمية لخاماتها لشهر أيلول حتى أوائل الأسبوع القادم.

تنتهي عطلة عيد الأضحى بالسعودية يوم السبت المقبل.

تصدر أرامكو عادة أسعار البيع الرسمية بحلول الخامس من كل شهر، وتحدد تلك الأسعار الاتجاه العام لأسعار بيع الخامات الإيرانية والكويتية والعراقية وتؤثر على أكثر من 12 مليون برميل يوميا من إمدادات النفط المتجهة إلى آسيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أرامكو السعودية ترجئ أسعار البيع الرسمية للخام إلى الأسبوع القادم) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أرامكو السعودية ترجئ أسعار البيع الرسمية للخام إلى الأسبوع القادم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).