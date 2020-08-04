كاسياس يقرر الاعتزال نهائيا

2020/08/04 | 18:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الحارس الإسباني المخضرم إيكر كاسياس الثلاثاء اعتزاله كرة القدم نهائيا، بعد أكثر من عام من الابتعاد عن الملاعب عقب إصابته بأزمة قلبية في مايو/أيار 2019.

وجاء إعلان الحارس السابق التاريخي لريال مدريد وللمنتخب الإسباني، الذي احتفل بلقب الدوري البرتغالي مع بورتو، آخر فريق لعب لصفوفه، عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وبهذا الشكل ينهي كاسياس مشواره مع كرة القدم وهو في عمر 39 عاما، وبأفضل شكل بإحراز لقب ثان للدوري مع بورتو.

وأوضح اللاعب المخضرم في بيانه المقتضب: “الأهم هو الطريق الذي تسلكه والناس التي ترافقك، وليس الوجهة التي تأخذك إليها، لأن هذا يجيء بالعمل والجهد، يأتي بمفرده”.

وتابع: “أعتقد أنه يمكنني القول إنه من دون شك كان أفضل طريق لي والطريق الذي يحلم به أي شخص، شكرا لكم”.

وبعد خضوعه لعملية قسطرة بالقلب أصبحت مسألة عودته للعب مرة أخرى معقدة، حيث هناك احتكاكات كثيرة في هذه الرياضة ومن الممكن لأي ضربة يتعرض لها أن تضع حياته في خطر.

ومنذ اللحظة الأولى لم يرجح المسؤولون عن الجهاز الطبي في بورتو عودة كاسياس للملاعب من جديد على الرغم من أن الأمر تأخر حتى هذا الصيف، بعدما راودته فكرة الترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وتوج كاسياس بلقب مونديال العالم 2010 وبطولتي كأس الأمم الأوروبية كقائد لـ”لا روخا”.

ومع الميرينجي تمكن من تحقيق 3 بطولات لدوري الأبطال و5 بطولات للدوري الإسباني، قبل أن يرحل فيما بعد عن الفريق بسبب العلاقة المتوترة بينه وبين مدرب الفريق حينها جوزيه مورينيو.

ويعد كاسياس أيضا صاحب أرقام قياسية لم يصل لها أي لاعب بعد، فقد شارك في بطولة دوري الأبطال لـ20 موسم على التوالي وكأكثر اللاعبين خوضا للمباريات في البطولة القارية برصيد 176 مباراة.

وأيضا هو أصغر حارس يشارك وهو في عمر الـ19 عاما و4 أيام ويفوز بالبطولة، وهو الرقم القياسي الذي لم يكسره أي حارس حتى وقتنا هذا.

ويحظي كاسياس بمسيرة أسطورية لحارس مرمى، إذ توج بكل الألقاب الممكنة تقريبا.

وفاز كاسياس بالدوري الإسباني (5) مرات، وبدوري أبطال أوروبا (3)، وكأس السوبر الأوروبي (2).

كما زين مسيرته بالتتويج بكأس العالم مع منتخب بلاده عام 2010، إضافة إلى لقبي يورو 2008 و 2012.

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