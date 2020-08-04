راتب خيالي لسانشو في مانشستر يونايتد

2020/08/04 | 18:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير صحفي ألماني، اليوم الثلاثاء، عن توقيع الإنجليزي جادون سانشو، نجم بوروسيا دورتموند، لمانشستر يونايتد خلال الموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة “بيلد” الألمانية، فإن مانشستر يونايتد أنهى اليوم الاتفاق مع سانشو على الشروط الشخصية في العقد، كما أن اللاعب الإنجليزي وقع عليها بالموافقة.

وأشارت إلى أن العقد بين الطرفين سيمتد إلى 5 أعوام، وسيحصل سانشو على راتب أسبوعي يبلغ 340 ألف إسترليني، ليتخطى بذلك الـ16 مليون في العام وهو راتب ضخم بالنسبة لعمره (20 عاما).

وقالت الصحيفة الألمانية إنه من المتوقع حسم الصفقة نهائيًا بين الشياطين الحمر ودورتموند، الأسبوع المقبل.

وذكرت مجلة (كيكر) من جانبها أن الاتصالات بين مان يونايتد ودورتموند لم تبدأ حتى الآن، مشيرة إلى أن النادي الألماني حدد سعر اللاعب بـ120 مليون يورو (108 ملايين إسترليني) أمام أي ناد يرغب في ضمه، مع ضرورة دفعها قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وزعمت تقارير صحفية أن يونايتد يريد دفع 63 مليون إسترليني مقدمًا، ثم منح دورتموند 27 مليون إسترليني في الصيف المقبل، و18 مليون إسترليني في صيف 2022.

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