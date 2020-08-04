رويترز : الجيش الايراني من اقوى الجيوش في الشرق الاوسط

2020/08/04 | 18:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … بين تقرير لوكالة رويترز ، الثلاثاء، أن حجم ايران الكبير من حيث الجغرافيا السكان يمثل اكبر رادع لاي دولة تفكر في الدخول معها في صراع او القيام باي غزو عسكري ، لكن في مقابل ذلك يقف الجيش الايراني باعتباره من اقوى الجيوش واكثرها تاثيرا في المنطقة .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة […]

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