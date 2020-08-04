2020/08/04 | 18:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كامل_عباس مقدمة :عام 2005 كتب الدكتور برهان غليون مقالا في العدد 1235 من نشرة الحوار المتمدن تحت عنوان – تحرير الديمقراطية من فلسفة اللبرالية شرط تعميمها في العالم العربي – عارضته في العدد التالي قائلا – ربط الديمقراطية بفلسفة اللبرالية شرط تعميمها في العالم العربي – كتاب الدكتور الجديد – عطب الذات - ينظر الى الثورة السورية من نفس المنظار الماركسي مع كل أسف .



ذكرّتني صفحات الكتاب ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عطب الذات أم عطب الموضوع ؟ - كامل عباس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عطب الذات أم عطب الموضوع ؟ - كامل عباس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).