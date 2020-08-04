درس في الماركسية - فؤاد النمري

2020/08/04 | 18:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فؤاد_النمري لم يسبق لآباء الشيوعية، ماركس أو إنجلز أو لينين أو ستالين، أن كتب درساً في الماركسية ويبدو أن الحاجة لم تدْعُهم لذلك على خلاف ما هو قائم اليوم إذ يصل الأمر إلى الطعن بنظرية ماركس بادعاء أنها نظرية ظرفية كانت تحاكي المجتمع الرأسمالي البدائي المتوحش بعكس "الرأسمالية الحديثة" المتأنسنة اليوم بعرف منظري حزب العمال البريطاني أنطوني جيدنز وأنطوني بلير .



وهناك من يطعن باللينينية باعتبار لينين مغامراً قام ......





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