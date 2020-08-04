الرصافة تعود لتسجيل معدلات اصابة “مرتفعة” بكورونا..هذا موقفها اليومي

2020/08/04 | 18:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن تسجيل 373 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 79 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.وقال الساعدي، في بيان له، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 373 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.– 79 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات […]

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