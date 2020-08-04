2020/08/04 | 18:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد بحيرة حمرين هو المسمى المتعارف في محافظة ديالى والزائرين لذلك المكان، في حين هو سد حمرين الذي يعد من ابرز المناطق التي ممكن ان يتم الاستفادة منها اقتصاديا نتيجة لكميات المياه الموجودة فيها سواء كانت العذبة ام المتجمعة نتيجة للسيول في فصل الشتاء والتي تكون قادمة من الجانب الشرقي الإيراني.🔷موارد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“مكان في ديالى”.. ثروة اقتصادية “مهملة” بإنتظار “لمسة استثمارية جادة” لتحقيق إيرادات هائلة!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“مكان في ديالى”.. ثروة اقتصادية “مهملة” بإنتظار “لمسة استثمارية جادة” لتحقيق إيرادات هائلة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).