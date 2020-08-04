شاهد : انفجار مرعب يهز بيروت

2020/08/04 | 18:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة وقوع الإنفجار العنيف الذي هزّ مدينة بيروت، مساء اليوم الثلاثاء.انفجار مرعب في #بيروت الله يحمي الجميع😥😥😥 pic.twitter.com/DGnen7nFUK — Яeem Hamdan 🇯🇴 (@reps48) August 4, 2020 شو عم بصير بالدني!#بيروت pic.twitter.com/AcJeo1EqdB — شازوفرينيا 🇱🇧 (@sh_azaaa) August 4, 2020 وذكرت المعلومات أنّ “الانفجار وقع في العنبر […]

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