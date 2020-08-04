2020/08/04 | 18:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت وسائل اعلام عربية، اليوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجار كبير وسط العاصمة اللبنانية بيروت.وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن “انفجارا كبيرا وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت، وهو مقر إقامة رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري، وسمعت أصداؤه في أرجاء العاصمة”.وأفادت قناة “LBCI” بأن “الحريري بخير ويتابع اتصالاته”.وقالت القناة إنه “في المعلومات …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



انفجار كبير وسط بيروت وكالة تقدم الاخبارية.

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