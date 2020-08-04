التطبيعية تعلن عن مواعيد كأس العراق

2020/08/04 | 18:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ بغداد

صدّقت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم الثلاثاء (4 آب 2020)، على توصية لجنة المسابقات بشأن اعتماد آلية مسابقة بطولة كأس العراق للموسم الكروي الجديد.





وذكرت التطبيعية في بيان تلقته ( بغداد اليوم) :" وسيتم اعتماد نظام البطولة عبر دعوة الاندية بمختلف مستوياتها، والراغبة بالمشاركة، بتقديم طلباتها الى الاتحاد ابتداءً من الخامس والعشرين من الشهر الجاري ولغاية الثالث عشر من أيلول المقبل".





واضاف:" وستكون المشاركة اختيارية في بطولة الكأس، فيما ستقام القرعة في السادس والعشرين من الشهر المقبل، وبعدها تنطلق المراحل الأولى والثانية والثالثة بتاريخ (٢٠-٢٥-٣٠) من تشرين الاول المقبل للأندية دون الدرجة الممتاز".





وسيتأهل ١٢ نادياً من التصفيات الأولى، لتلتحق بفرق الدوري الممتاز في الدور الـ(٣٢)، على أن تلعب باقي المراحل بدءا من شهر تشرين الثاني تزامناً مع ايام الفيفا دي.

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