إيران تصدر قرابة 19 ألف طن من السلع غير النفطية إلى العراق

2020/08/04 | 18:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إيران، عن تصدير 18 ألفاً و884 طناً من السلع غير النفطية إلى العراق عبر منفذ مهران الحدودي منذ 20 آذار الماضي....

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