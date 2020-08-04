الإصابات في ميسان تعود إلى الارتفاع مع تسجيل 135 إصابة وحالتي وفاة

2020/08/04 | 18:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلنت دائرة صحة ميسان، الثلاثاء، عن تسجيل ارتفاعا بعدد الإصابات بعدما شهد الاسبوع الماضي انخفاضا واضحا بنسبة الإصابات، كما تم تسجيل حالتي وفاة.وقال بيان الدائرة أنها سجلت اليوم إصابة ( 135) شخصا وشفاء (52) حالة فيما توفي حالتين من المصابين.وأشار البيان الى ان الإصابات توزعت حسب مناطق المركز في إحياء ( […]

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