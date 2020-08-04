ضبط (1076) باليت سيراميك باوراق مزورة في منفذ ميناء أم قصر

2020/08/04 | 19:00 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، ضبط (1076) باليت سيراميك بوثيقة إطلاق وشهادة مطابقة مزورتين في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

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