2020/08/04 | 19:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت التحقيقات الاولية عن انفجار بيروت، الى ان الحريق الاول ناجم عن عمل صيانة ( لحيم ) في مرفأ المفرقعات تبعه انفجار خزان كبير للبانزين.وقد اظهر مقطع فيديو الاضرار الاولية التي خلفها انفجار بيروت.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



الاضرار الاولية التي خلفها انفجار بيروت، وما كشفته التحقيقات الاولية وكالة تقدم الاخبارية.

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