2020/08/04 | 19:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- أكد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي ، أنه سيتم تطبيق حظر صحي مناطقي، مشيراً الى أن تعليمات وقاية خاصة بشهر محرم ستصدر الاسبوع المقبل.وقال التميمي في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية اليوم الثلاثاء ، “سنطبق حظراً صحياً مناطقياً بالتعاون مع الجهات الساندة وستصدر الوزارة الاسبوع المقبل تعليمات وقاية خاصة بشهر محرم”.وأضاف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة: ستصدر تعليمات خاصة بشهر محرم) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة: ستصدر تعليمات خاصة بشهر محرم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).