2020/08/04 | 19:03 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المستقلة /- أكد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي ، أنه سيتم تطبيق حظر صحي مناطقي، مشيراً الى أن تعليمات وقاية خاصة بشهر محرم ستصدر الاسبوع المقبل.
وقال التميمي في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية اليوم الثلاثاء ، “سنطبق حظراً صحياً مناطقياً بالتعاون مع الجهات الساندة وستصدر الوزارة الاسبوع المقبل تعليمات وقاية خاصة بشهر محرم”.
وأضاف […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة: ستصدر تعليمات خاصة بشهر محرم) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال التميمي في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية اليوم الثلاثاء ، “سنطبق حظراً صحياً مناطقياً بالتعاون مع الجهات الساندة وستصدر الوزارة الاسبوع المقبل تعليمات وقاية خاصة بشهر محرم”.
وأضاف […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة: ستصدر تعليمات خاصة بشهر محرم) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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