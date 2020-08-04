افتتاح مسبح العمارة الكبير النموذجي الاستثماري الخامس 

2020/08/04 | 19:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أفتتح محافظ ميسان علي دواي اليوم الثلاثاء مشروع مسبح العمارة الكبير النموذجي الاستثماري الخامس وسط مدينة العمارة بحضور عضو مجلس النواب منتهى جبر ومعاون المحافظ الفني ومدير بلدية العمارة ومدير مشاريع المحافظة وممثل هيئة استثمار ميسان وقال دواي اثناء الافتتاح أن المشروع تم تنفيذه من شركة (الصفوة للمقاولات) ويقع على مساحة (5000) م2 […]

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