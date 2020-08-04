الصين تتهم واشنطن بالترهيب في قضية “تيك توك”

2020/08/04 | 19:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/..اتّهمت بكين واشنطن، بـ”الترهيب” في قضية تطبيق “تيك توك” الرائج لمشاركة التسجيلات المصورة، بعدما كثّف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط من أجل بيع فرعه في الولايات المتحدة لشركة أمريكية.وأكد المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين،الثلاثاء، “ان ذلك يتعارض مع مبدأ اقتصاد السوق ومبادئ منظمة التجارة العالمية القائمة على الانفتاح والشفافية وعدم التمييز”.وأمهل ترامب […]

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