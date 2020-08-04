فيسبوك وانستغرام يحذفان حسابات فكاهي فرنسي شهير معاد للصهيونية

2020/08/04 | 19:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..بعد غلق “غوغل” قناة يوتيوب الكوميدي الفرنسي المثير للجدل ديودونيه مبالا مبالا في نهاية حزيران/يونيو الماضي بسبب ما رأت فيه “انتهاكات متكررة” لأنظمة المنصة، أعلنت مجموعة “فيسبوك” الإثنين أنها حظرت نهائياً من “فيسبوك” و”إنستغرام” الفكاهي مبالا مبالا بسبب تضمّن المواد التي ينشرها عبرهما “محتوى ساخراً من ضحايا محرقة اليهود”، و”تعابير مجرّدة من الإنسانية بحق اليهود”.[…]

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