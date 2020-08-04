2020/08/04 | 19:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على تاجري مخدرات في محافظة البصرة.وقال الجهاز في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “بناءً على معلومات استخبارية؛ تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة البصرة من القاء القبض على اثنين من تجار المخدرات وحبوب الهلوسة بعد مراقبة استمرت لعدة ايام اسفرت عن اعتقالهما …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على تاجري مخدرات في البصرة وكالة تقدم الاخبارية.

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