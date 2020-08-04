مصر تصدر اللؤلؤ والأحجار الكريمة بـ974 مليونا و342 ألف دولار

2020/08/04 | 19:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة المصرية في بيان رسمي، أنها استطاعت تصدير كميات كبيرة من اللؤلؤ والأحجار الكريمة منذ بداية العام الجاري 2020 وحتى الآن.ورصدت البيانات الحكومية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وصول إجمالي الصادرات المصرية من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلي إلى 974 مليون و342 ألف دولار، وذلك في 5 شهور فقط.ورصدت البيانات “تطور […]

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