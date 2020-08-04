كلمة في إفتتاح اجتماع تنسيقية القمة الدولية للشعوب - عبد الله الحريف

2020/08/04 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الله_الحريف نص ترجمة الكلمة القصيرة التي ألقاها الرفيق عبد الله الحريف بالأنجليزية في إفتتاح اجتماع تنسيقية القمة الدولية للشعوببالرغم من تعمق أزمة الرأسمالية والعديد من النضالات الطويلة النفس للطبقات العاملة والفلاحين الفقراء وكادحي المدن وأغلبية الطبقات الوسطى، فإن النتائج ضعيفة إن لم تكن غائبة.في العالم العربي، تبين السيرورات الثورية التي أطلقها ما يسمى ب”الربيع العربي” أن تدخل الطبقة العا ......





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