إصابة مدير مكتب شبكة الإعلام العراقي جراء انفجار بيروت

2020/08/04 | 19:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب مدير مكتب شبكة الإعلام العراقي في بيروت أمين ناصر، اليوم الثلاثاء، جراء الانفجار الذي وقع في العاصمة اللبنانية.

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