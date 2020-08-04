نائب عن سائرون: اصرار الحكومة على تجديد عقود شركات الهاتف النقال يثير الريبة

2020/08/04 | 19:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

قال النائب عن تحالف سائرون، علاء الربيعي، اليوم الثلاثاء، إن اصرار حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على تجديد عقود شركات الهاتف النقال تثير الريبة، حسب تعبيرة.

وذكر الربيعي، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أن "الاصرار على تجديد عقود شركات الهاتف النقال من قبل حكومة الانقاذ حسب مااسماها رئيسها، والطريقة التي مررت بها تثير الريبة والقلق".

وتساءل الربيعي: "كيف لمجلس الوزراء التصويت على شيء لا يمتلك به معرفة مسبقة، ومن ادرج هذا الملف على جدول اعمال المجلس بطريقة مفاجئة".

وكان النائب عن تحالف سائرون، محمود الزجراوي، طرح الثلاثاء (21 تموز 2020)، آلية لكشف فساد ومخالفات وصفقات شركات الهاتف النقال في البلاد.

وقال محمود الزجراوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "هناك فضائح ومخالفات وصفقات فساد في عقود شركات النقال، وجميعها لا تكشف من خلال التحقيقات فقط، وخصوصاً أن تلك الشركات تعمل في البلاد منذ سنوات وتعرف كيف تخفي الشبهات".

واضاف الزجراوي، أن "كشف فضائح ومخالفات وصفقات الفساد بعقود الشركات يكون بجلب شركات منافسة عالمية، والغاء تمديد العقود من الشركات الحالية، عندها ستكشف الفضائح والخروقات في عمل الشركات الحالية، وخصوصاً الشركات العالمية الاخرى، لأنها ستقدم عروضا اقل بخدمات افضل".

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