معبر ابراهيم الخليل يوضح بعد إندلاع حريق فيه ويكشف عن طبيعته

2020/08/04 | 19:18 - المصدر: بغداد اليوم

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توضيح رسمي

تصريح للمتحدث الرسمي باسم معبر ابراهيم خليل حول حقيقة الحريق الحاصل في وسط معبر ابراهيم الخليل

اليوم الاثنين 3/7/2020 وفي الساعة 5:10 عصرا احترقت شاحنة في وسط معبر ابراهيم الخليل مما ادى الى وصول الحريق لشاحنة اخرى واقفة بجانب الشاحنة المحروقة وتمت السيطرة على الحريق وانقاذ اصحابها الشاحنتان المحروقة كانت تحتوي على مواد تجميل وسبريهات وهي مواد قابلة للاشتعال ومطلوبة اونلاين ، مما ادى الى صعوبة الاخماد بعض مواقع التواصل تناولت الخبر بصورة كاذبة وان هذا الحريق مفتعل وانه تم حرق مكاتب ومخازن المعبر وحرق ملفات واردات المعبر ونؤكد انه خبر عار عن الصحة وانه حادث عابر لشاحنتين نتيجة التكديس الخاطئ للمواد المنقولة في الشاحنه ونؤكد ونطلب من بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الجهات الاعلامية الناقلة للاخبار توخي الحذر ونقل المعلومة بصورة صحيحة من مصادرها

كامي كمال المتحدث باسم معبر ابراهيم الخليل

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وقال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، الثلاثاء، إن ما حصل في المرفأ نتيجة انفجار مفرقعات وهناك عدد كبير من الإصابات.

وذكرت مصادر أمنية لبنانية لوسائل اعلام، أن &q

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