أولى الصور لسعد الحريري بعد انفجار بيروت وحسابه على تويتر يعلق

2020/08/04 | 19:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بيروت

أدلى رئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري ، الثلاثاء 4 آب 2020، بأول تعليق بعد انفجار بيروت اليوم والذي قيل بدايةً انه كان بالقرب من محيط منزله ببيت الوسط.

ونشر الحريري تغريدة قال فيها " زار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط الرئيس سعد الحريري، في بيت الوسط، يرافقه رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، وذلك للاطمئنان على الرئيس الحريري بعد الحادث الأمني الذي استهدف مرفأ بيروت مساء اليوم".

قبلها أكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن، الثلاثاء، إن ما حصل في المرفأ نتيجة انفجار مفرقعات وهناك عدد كبير من الإصابات.وذكرت مصادر أمنية لبنانية لوسائل اعلام، أن "الحادث ناجم عن انفجار عدد هائل من المفرقعات المخصصة للمناسبات في وقت واحد".وكانت وسائل اعلام عربية أفادت، اليوم الثلاثاء، بتعرض محيط منزل رئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري الى انفجار.وذكرت محطة ’’الجزيرة’’ في خبر عاجل لها ان "عبوة ناسفة انفجرت في محيط منزل رئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري الواقع في العاصمة بيروت".وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن "انفجارا كبيرا وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت، وهو مقر إقامة رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري، وسمعت أصداؤه في أرجاء العاصمة".وأفادت قناة "LBCI" بأن الحريري بخير ويتابع اتصالاته.وقالت القناة إنه في المعلومات الأولية فإن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت ما أدى إلى احتراقه جراء إنفجار مفرقعات نارية داخله.

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بغداد اليوم - متابعة

قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، الثلاثاء، إن ما حصل في المرفأ نتيجة انفجار مفرقعات وهناك عدد كبير من الإصابات.

وذكرت مصادر أمنية لبنانية لوسائل اعلام، أن "الحادث ناجم عن انفجار عدد هائل من المفرقعات الم

بغداد اليوم - متابعة

أعلن مدير مكتب شبكة الاعلام العراقي في بيروت امين ناصر، الثلاثاء، اصابته جراء انفجار قرب السرايا الحكومي.

وقال امين ناصر في تسجيل صوتي نشره بعد اصابته اثر انفجار بيروت، إن "انفجارا وقع اسفل مكتبه قرب السرايا

بغداد اليوم - بيروت

كشفت وسائل اعلام لبنانية عن وضع رئيس الوزراء اللبناني السابق ، سعد الحريري، بعد حدوث انفجار قريب من منزله (بيت الوسط)

وقالت محطة الارسال اللبنانية LBC ان "الرئيس الحريري بخير وموجود في بيت الوسط ويتابع اتصالاته اثر الان

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