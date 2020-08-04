القوات العراقية تقبض على 9 دواعش وتقتل عددا من الإرهابيين

2020/08/04 | 19:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، الثلاثاء، إلقاء القبض على تسعة عناصر من تنظيم "داعش" في محافظتي كركوك وبغداد اعترفوا بالاشت...

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