العراق يطبق حظراً صحياً مناطقياً وتعليمات وقاية خاصة بمحرم

2020/08/04 | 19:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الصحة والبيئة العراقي حسن التميمي، الثلاثاء، أنه سيتم تطبيق حظر صحي مناطقي، مشيراً الى أن تعليمات وقاية خاصة بشهر محرم ستصدر الاسبوع المقبل....

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