2020/08/04 | 19:18 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفجار كبير يهز بيروت - الصورة لوكالة سانا السورية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار كبير يهز بيروت) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار كبير يهز بيروت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).